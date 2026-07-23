Harga Creditcoin(CTC)
Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah Rp 0.08082, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke IDR saat ini adalah Rp 0.08082 per CTC.
Creditcoin saat ini berada di peringkat #392 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 43.70M, dengan suplai yang beredar 540.66M CTC. Selama 24 jam terakhir, CTC diperdagangkan antara Rp 0.08024 (low) dan Rp 0.08202 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 155,481.191194434, sementara all-time low aset ini adalah Rp 1,504.3513244094833330826.
Dalam kinerja jangka pendek, CTC bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -1.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 49.28K.
No.392
90.10%
0.01%
ETH
Kapitalisasi Pasar Creditcoin saat ini adalah Rp 43.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 49.28K. Suplai beredar CTC adalah 540.66M, dan total suplainya sebesar 549564264. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 48.49M.
-0.28%
--
-1.98%
-1.98%
Pantau perubahan harga Creditcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp -0.00633
|-7.27%
|60 Hari
|Rp -0.05828
|-41.90%
|90 Hari
|Rp -0.06438
|-44.34%
Hari ini, CTC tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00633 (-7.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CTC terlihat mengalami perubahan Rp -0.05828 (-41.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.06438 (-44.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
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Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Creditcoin terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Sentimen pasar CTC secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;
|Dimensi Indikator
|Kesimpulan Model
|Proporsi/Ambang Batas
|Ringkasan Singkat
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Momentum jangka pendek memanas, suhu meningkat.
|StochRSI
|20‑80
|Zona Netral
|Kecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
|Titik Pivot
|R1 < Harga ≤ R2
|Antara R1-R2
|Di atas pivot tengah, tetapi bukan di zona harga ekstrem tinggi.
|Grup EMA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum bearish mulai muncul.
|Grup MA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|BOLL (20,2)
|Tengah < Harga ≤ Atas
|Di antara band tengah dan atas
|Relatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
|RSI (14)
|Netral
|30‑70
|Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.
**Struktur Pasar** CTC_USDT pada timeframe 4 jam saat ini diperdagangkan pada harga 0,08278, berada di atas level pusat pivot 0,08106 dengan kenaikan sebesar 2,12%. Harga bergerak dalam rentang sempit antara R1 (0,08172) dan R2 (0,08287). Baik indikator MA maupun EMA menunjukkan adanya porsi pembelian pada level 1 hingga 2, sehingga harga berada di bagian atas sistem moving average namun belum membentuk penembusan yang jelas. **Kondisi Momentum** MACD menunjukkan pola crossover bearish, dengan garis cepat dan lambat yang mulai menyimpang dari rangkaian moving average jangka pendek. Sementara itu, RSI masih berada dalam zona netral, tanpa adanya kecenderungan dominan baik bullish maupun bearish. Kondisi harga yang terpisah dari sistem moving average mengindikasikan bahwa volatilitas jangka pendek cenderung akan semakin terkonsolidasi. **Level Harga Penting** Di sisi atas, R2 berada pada level 0,08287 (selisih +0,11% dari harga saat ini), menjadi resistensi langsung. Di sisi bawah, level pivot 0,08106 (selisih -2,08% dari harga saat ini) menjadi acuan utama untuk retracement jangka pendek. Selain itu, S1 pada 0,07991 (selisih -3,47% dari harga saat ini) dan S2 pada 0,07925 (selisih -4,26% dari harga saat ini) masing-masing merupakan level support struktural yang perlu diperhatikan.
Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pada tahun 2040, harga Creditcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
Credit Tag Chain (CTC) adalah platform berbasis blockchain yang dirancang untuk menyediakan solusi aman dan efisien untuk industri layanan kredit. Tujuannya adalah untuk mendirikan platform berbagi data kredit global, menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan privasi data kredit pengguna. Fungsi utama CTC adalah untuk memfasilitasi berbagi dan pertukaran data kredit antara berbagai institusi layanan kredit, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi penilaian kredit. Platform ini beroperasi pada mekanisme konsensus proof-of-stake dan memiliki jumlah token tetap, yang digunakan untuk biaya transaksi dan sebagai insentif untuk penyedia data.
Siap untuk memulai kripto dengan Creditcoin? Pembelian CTC dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Creditcoin. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Creditcoin (CTC) Anda.
Dengan memiliki Creditcoin, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
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Diluncurkan pada 04/04/2019 oleh tim yang berbasis di AS, Kanada, Korea Selatan, Nigeria, dan Estonia, Creditcoin bertujuan untuk mengatasi kurangnya sistem kredit di antara yang tidak memiliki rekening bank di pasar negara berkembang. Orang yang tidak dapat mengakses sistem perbankan harus meminjam dari non-bank. Namun, catatan kredit dengan non-bank tidak diterima oleh bank karena mereka tidak dapat mempercayai data tersebut. Proyek ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan merekam riwayat transaksi kredit secara objektif di blockchain publik.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Creditcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|02-11 14:20:00
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Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Data On-chain
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|02-01 01:12:00
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