Harga Creditcoin Hari Ini

Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah Rp 0.08082, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke IDR saat ini adalah Rp 0.08082 per CTC.

Creditcoin saat ini berada di peringkat #392 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 43.70M, dengan suplai yang beredar 540.66M CTC. Selama 24 jam terakhir, CTC diperdagangkan antara Rp 0.08024 (low) dan Rp 0.08202 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 155,481.191194434, sementara all-time low aset ini adalah Rp 1,504.3513244094833330826.

Dalam kinerja jangka pendek, CTC bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -1.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 49.28K.

Informasi Pasar Creditcoin (CTC)

Peringkat No.392 Kapitalisasi Pasar Rp 43.70MRp 43.70M Rp 43.70M Volume (24 Jam) Rp 49.28KRp 49.28K Rp 49.28K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 48.49MRp 48.49M Rp 48.49M Suplai Peredaran 540.66M 540.66M 540.66M Suplai Maks. 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Total Suplai 549,564,264 549,564,264 549,564,264 Tingkat Peredaran 90.10% Pangsa Pasar 0.01% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Creditcoin saat ini adalah Rp 43.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 49.28K. Suplai beredar CTC adalah 540.66M, dan total suplainya sebesar 549564264. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 48.49M.