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Harga live Creditcoin hari ini adalah 0.08082 IDR. Kapitalisasi pasar CTC adalah 43,696,045.18584 IDR. Lacak informasi harga aktual CTC ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Creditcoin hari ini adalah 0.08082 IDR. Kapitalisasi pasar CTC adalah 43,696,045.18584 IDR. Lacak informasi harga aktual CTC ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Creditcoin(CTC)

Harga Live 1 CTC ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live Creditcoin (CTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:32:00 (UTC+8)

Harga Creditcoin Hari Ini

Harga live Creditcoin (CTC) hari ini adalah Rp 0.08082, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CTC ke IDR saat ini adalah Rp 0.08082 per CTC.

Creditcoin saat ini berada di peringkat #392 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 43.70M, dengan suplai yang beredar 540.66M CTC. Selama 24 jam terakhir, CTC diperdagangkan antara Rp 0.08024 (low) dan Rp 0.08202 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 155,481.191194434, sementara all-time low aset ini adalah Rp 1,504.3513244094833330826.

Dalam kinerja jangka pendek, CTC bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan -1.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 49.28K.

Informasi Pasar Creditcoin (CTC)

No.392

Rp 43.70M
Rp 43.70MRp 43.70M

Rp 49.28K
Rp 49.28KRp 49.28K

Rp 48.49M
Rp 48.49MRp 48.49M

540.66M
540.66M 540.66M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

549,564,264
549,564,264 549,564,264

90.10%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Creditcoin saat ini adalah Rp 43.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 49.28K. Suplai beredar CTC adalah 540.66M, dan total suplainya sebesar 549564264. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 48.49M.

Riwayat Harga Creditcoin IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.08024
Rp 0.08024Rp 0.08024
Low 24 Jam
Rp 0.08202
Rp 0.08202Rp 0.08202
High 24 Jam

Rp 0.08024
Rp 0.08024Rp 0.08024

Rp 0.08202
Rp 0.08202Rp 0.08202

Rp 155,481.191194434
Rp 155,481.191194434Rp 155,481.191194434

Rp 1,504.3513244094833330826
Rp 1,504.3513244094833330826Rp 1,504.3513244094833330826

-0.28%

--

-1.98%

-1.98%

Riwayat Harga Creditcoin (CTC) IDR

Pantau perubahan harga Creditcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.00633-7.27%
60 HariRp -0.05828-41.90%
90 HariRp -0.06438-44.34%
Perubahan Harga Creditcoin Hari Ini

Hari ini, CTC tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Creditcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00633 (-7.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Creditcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CTC terlihat mengalami perubahan Rp -0.05828 (-41.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Creditcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.06438 (-44.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Creditcoin (CTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Creditcoin sekarang.

Analisis untuk Creditcoin

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Creditcoin terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Tren pasar Creditcoin hari ini: bullish atau bearish?

Sentimen pasar CTC secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;

Dimensi IndikatorKesimpulan ModelProporsi/Ambang BatasRingkasan Singkat
KDJGolden CrossK > DMomentum jangka pendek memanas, suhu meningkat.
StochRSI20‑80Zona NetralKecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
Titik PivotR1 < Harga ≤ R2Antara R1-R2Di atas pivot tengah, tetapi bukan di zona harga ekstrem tinggi.
Grup EMA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum bearish mulai muncul.
Grup MA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
BOLL (20,2)Tengah < Harga ≤ AtasDi antara band tengah dan atasRelatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
RSI (14)Netral30‑70Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.

**Struktur Pasar** CTC_USDT pada timeframe 4 jam saat ini diperdagangkan pada harga 0,08278, berada di atas level pusat pivot 0,08106 dengan kenaikan sebesar 2,12%. Harga bergerak dalam rentang sempit antara R1 (0,08172) dan R2 (0,08287). Baik indikator MA maupun EMA menunjukkan adanya porsi pembelian pada level 1 hingga 2, sehingga harga berada di bagian atas sistem moving average namun belum membentuk penembusan yang jelas. **Kondisi Momentum** MACD menunjukkan pola crossover bearish, dengan garis cepat dan lambat yang mulai menyimpang dari rangkaian moving average jangka pendek. Sementara itu, RSI masih berada dalam zona netral, tanpa adanya kecenderungan dominan baik bullish maupun bearish. Kondisi harga yang terpisah dari sistem moving average mengindikasikan bahwa volatilitas jangka pendek cenderung akan semakin terkonsolidasi. **Level Harga Penting** Di sisi atas, R2 berada pada level 0,08287 (selisih +0,11% dari harga saat ini), menjadi resistensi langsung. Di sisi bawah, level pivot 0,08106 (selisih -2,08% dari harga saat ini) menjadi acuan utama untuk retracement jangka pendek. Selain itu, S1 pada 0,07991 (selisih -3,47% dari harga saat ini) dan S2 pada 0,07925 (selisih -4,26% dari harga saat ini) masing-masing merupakan level support struktural yang perlu diperhatikan.

Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Creditcoin?

Harga Creditcoin (CTC) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Adopsi platform infrastruktur kredit Creditcoin
3. Pengumuman kemitraan dengan lembaga keuangan
4. Penggunaan jaringan dan volume transaksi
5. Dinamika pasokan token serta imbal hasil staking
6. Perkembangan regulasi yang memengaruhi proyek DeFi
7. Persaingan dari platform blockchain lain yang berfokus pada kredit
8. Perkembangan teknis dan peningkatan protokol
9. Spekulasi investor serta volume perdagangan
10. Faktor makroekonomi yang memengaruhi aset berisiko

Mengapa orang ingin tahu harga Creditcoin hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Creditcoin (CTC) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengidentifikasi tren pasar, dan menentukan waktu untuk melakukan order beli/jual. Data harga real-time membantu investor menilai volatilitas, membandingkannya dengan mata uang kripto lain, serta mengevaluasi peluang investasi di pasar kredit terdesentralisasi yang dilayani oleh Creditcoin.

Prediksi Harga untuk Creditcoin

Prediksi Harga Creditcoin (CTC) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CTC pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Creditcoin (CTC) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Creditcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Creditcoin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CTC pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Creditcoin.

Tentang Creditcoin

Credit Tag Chain (CTC) adalah platform berbasis blockchain yang dirancang untuk menyediakan solusi aman dan efisien untuk industri layanan kredit. Tujuannya adalah untuk mendirikan platform berbagi data kredit global, menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan privasi data kredit pengguna. Fungsi utama CTC adalah untuk memfasilitasi berbagi dan pertukaran data kredit antara berbagai institusi layanan kredit, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi penilaian kredit. Platform ini beroperasi pada mekanisme konsensus proof-of-stake dan memiliki jumlah token tetap, yang digunakan untuk biaya transaksi dan sebagai insentif untuk penyedia data.

Cara membeli & berinvestasi Creditcoin di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Creditcoin? Pembelian CTC dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Creditcoin. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Creditcoin (CTC) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Creditcoin akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Creditcoin (CTC)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Creditcoin

Dengan memiliki Creditcoin, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Creditcoin (CTC) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Creditcoin (CTC)

Diluncurkan pada 04/04/2019 oleh tim yang berbasis di AS, Kanada, Korea Selatan, Nigeria, dan Estonia, Creditcoin bertujuan untuk mengatasi kurangnya sistem kredit di antara yang tidak memiliki rekening bank di pasar negara berkembang. Orang yang tidak dapat mengakses sistem perbankan harus meminjam dari non-bank. Namun, catatan kredit dengan non-bank tidak diterima oleh bank karena mereka tidak dapat mempercayai data tersebut. Proyek ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan merekam riwayat transaksi kredit secara objektif di blockchain publik.

Sumber Daya Creditcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Creditcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Creditcoin
Explorer Blok

Kategori :

Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

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Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:32:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Creditcoin (CTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Creditcoin Selengkapnya

CTC USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada CTC dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CTC USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Creditcoin (CTC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Creditcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CTC/USDT
Rp1,444.642626
Rp1,444.642626Rp1,444.642626
0.00%
0.00% (USDT)

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Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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