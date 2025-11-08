Harga PipeIQ Hari Ini

Harga live PipeIQ (PIPEIQ) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIPEIQ ke USD saat ini adalah -- per PIPEIQ.

PipeIQ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,628, dengan suplai yang beredar 999.89M PIPEIQ. Selama 24 jam terakhir, PIPEIQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00287347, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PIPEIQ bergerak +2.47% dalam satu jam terakhir dan -28.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PipeIQ (PIPEIQ)

Kapitalisasi Pasar $ 37.63K$ 37.63K $ 37.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.63K$ 37.63K $ 37.63K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,885,622.0548863 999,885,622.0548863 999,885,622.0548863

Kapitalisasi Pasar PipeIQ saat ini adalah $ 37.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIPEIQ adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999885622.0548863. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.63K.