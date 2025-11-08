Harga Pixi Hari Ini

Harga live Pixi (PIXI) hari ini adalah $ 0.00006603, dengan perubahan 0.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIXI ke USD saat ini adalah $ 0.00006603 per PIXI.

Pixi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,249, dengan suplai yang beredar 927.63M PIXI. Selama 24 jam terakhir, PIXI diperdagangkan antara $ 0.00006355 (low) dan $ 0.00006699 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00251215, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004333.

Dalam kinerja jangka pendek, PIXI bergerak +1.36% dalam satu jam terakhir dan -18.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pixi (PIXI)

Kapitalisasi Pasar $ 61.25K$ 61.25K $ 61.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.25K$ 61.25K $ 61.25K Suplai Peredaran 927.63M 927.63M 927.63M Total Suplai 927,630,644.63983 927,630,644.63983 927,630,644.63983

Kapitalisasi Pasar Pixi saat ini adalah $ 61.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIXI adalah 927.63M, dan total suplainya sebesar 927630644.63983. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.25K.