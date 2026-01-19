Berapa nilai PKT saat ini?

PKT saat ini diperdagangkan seharga Rp3.5476019604050000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan PKT hari ini, naik atau turun?

PKT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),DePIN,Base Ecosystem,Layer 3 (L3).

Seberapa populer PKT hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual PKT.

Apa yang membuat PKT berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),DePIN,Base Ecosystem,Layer 3 (L3) dan dibangun di atas jaringan --, PKT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah PKT yang beredar di pasar?

Terdapat 3685615579.227889 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah PKT sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp405.56662230574750000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.842251613550000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.