Harga Plan Bee Hari Ini

Harga live Plan Bee (PLANB) hari ini adalah $ 0.00006998, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLANB ke USD saat ini adalah $ 0.00006998 per PLANB.

Plan Bee saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,536, dengan suplai yang beredar 990.20M PLANB. Selama 24 jam terakhir, PLANB diperdagangkan antara $ 0.00006881 (low) dan $ 0.00007187 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00048706, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006726.

Dalam kinerja jangka pendek, PLANB bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -23.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Plan Bee (PLANB)

Kapitalisasi Pasar $ 69.54K$ 69.54K $ 69.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.54K$ 69.54K $ 69.54K Suplai Peredaran 990.20M 990.20M 990.20M Total Suplai 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

