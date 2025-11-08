Harga PlayFi Studio Hari Ini

Harga live PlayFi Studio (PLAYFI) hari ini adalah $ 0.00419031, dengan perubahan 0.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLAYFI ke USD saat ini adalah $ 0.00419031 per PLAYFI.

PlayFi Studio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,130, dengan suplai yang beredar 11.25M PLAYFI. Selama 24 jam terakhir, PLAYFI diperdagangkan antara $ 0.00410424 (low) dan $ 0.00420597 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.073228, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00211811.

Dalam kinerja jangka pendek, PLAYFI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PlayFi Studio (PLAYFI)

Kapitalisasi Pasar $ 47.13K$ 47.13K $ 47.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.28K$ 50.28K $ 50.28K Suplai Peredaran 11.25M 11.25M 11.25M Total Suplai 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

