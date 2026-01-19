Berapa nilai live pNetwork hari ini?

Hari ini, pNetwork diperdagangkan pada Rp14.23688666673250000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.31% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil PNT saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas pNetwork hari ini?

pNetwork memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja PNT telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp14.16894307511350000 hingga Rp14.92375919494050000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan PNT hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko pNetwork?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Governance yang dibangun di atas --, profil risiko PNT dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.