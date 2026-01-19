BursaDEX+
Harga live pNetwork hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PNT adalah 74,060 USD. Lacak informasi harga aktual PNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PNT

Info Harga PNT

Penjelasan PNT

Situs Web Resmi PNT

Tokenomi PNT

Prakiraan Harga PNT

Logo pNetwork

Harga pNetwork (PNT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PNT ke USD:

$0.00084235
-4.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live pNetwork (PNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:38:55 (UTC+8)

Harga pNetwork Hari Ini

Harga live pNetwork (PNT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PNT ke USD saat ini adalah $ 0 per PNT.

pNetwork saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,060, dengan suplai yang beredar 87.92M PNT. Selama 24 jam terakhir, PNT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PNT bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan +3.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar pNetwork (PNT)

$ 74.06K
--
$ 74.10K
$ 74.10K$ 74.10K

87.92M
87,972,987.72299704
Kapitalisasi Pasar pNetwork saat ini adalah $ 74.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PNT adalah 87.92M, dan total suplainya sebesar 87972987.72299704. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.10K.

Riwayat Harga pNetwork USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 3.37
$ 0
+0.46%

-4.31%

+3.36%

+3.36%

Riwayat Harga pNetwork (PNT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga pNetwork ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga pNetwork ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga pNetwork ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga pNetwork ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.31%
30 Days$ 0+6.45%
60 Hari$ 0-16.82%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk pNetwork

Prediksi Harga pNetwork (PNT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PNT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga pNetwork (PNT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga pNetwork berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga pNetwork yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PNT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga pNetwork.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya pNetwork (PNT)

Situs Web Resmi

Tentang pNetwork

Berapa nilai live pNetwork hari ini?

Hari ini, pNetwork diperdagangkan pada Rp14.23688666673250000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.31% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil PNT saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas pNetwork hari ini?

pNetwork memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja PNT telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp14.16894307511350000 hingga Rp14.92375919494050000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan PNT hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko pNetwork?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Governance yang dibangun di atas --, profil risiko PNT dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang pNetwork

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:38:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting pNetwork (PNT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.