BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pofu hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual POFU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POFU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pofu hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual POFU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POFU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang POFU

Info Harga POFU

Penjelasan POFU

Situs Web Resmi POFU

Tokenomi POFU

Prakiraan Harga POFU

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pofu

Harga Pofu (POFU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POFU ke USD:

$0.00017224
$0.00017224$0.00017224
-1.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Pofu (POFU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:37:58 (UTC+8)

Informasi Harga Pofu (POFU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-1.77%

-14.75%

-14.75%

Harga aktual Pofu (POFU) adalah --. Selama 24 jam terakhir, POFU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOFU adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POFU telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -1.77% selama 24 jam, dan -14.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pofu (POFU)

$ 17.20M
$ 17.20M$ 17.20M

--
----

$ 17.20M
$ 17.20M$ 17.20M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pofu saat ini adalah $ 17.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POFU adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.20M.

Riwayat Harga Pofu (POFU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.77%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Pofu (POFU)

POFU (POFU) — Meme Culture Meets Community Utility

Launched on august 31, 2025 by an independent team of crypto enthusiasts, POFU is a meme-inspired cryptocurrency project designed to merge the viral energy of internet culture with the collaborative potential of decentralized finance. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, POFU serves as a community-driven digital asset focused on entertainment, participation, and collective growth.

The character behind POFU is inspired by well-known elements of online culture — combining a laid-back, relaxed personality with a visually distinctive, soft and rounded creature design that has become the project’s recognizable identity. This character-centric branding aims to foster an emotional connection with the community, transforming POFU from a simple meme token into a shared cultural symbol.

The mission of POFU is to show that meme-based assets can evolve beyond short-term speculation. Its core objective is to build a decentralized and engaged community that actively shapes the project’s roadmap and direction. Holders are encouraged to participate in governance decisions, propose new initiatives, and contribute creatively to the ecosystem, turning the project into a collaborative effort rather than a passive investment.

From a technical standpoint, POFU is a standard ERC-20 token deployed on the Ethereum mainnet. The total supply was minted at launch, with 80% locked or burned into liquidity pools, supporting long-term trading stability and reducing the risk of centralization. The remaining allocation is distributed between community incentives (10%) and ecosystem development, marketing, and partnerships (10%). POFU is also built with a zero-tax policy, meaning there are no transaction fees, buy/sell taxes, or hidden costs embedded in the smart contract. This approach simplifies participation and ensures that token transfers remain transparent and accessible.

POFU initially launched its liquidity on Uniswap, where it is currently traded against ETH. Future plans include listing on additional decentralized and centralized exchanges, expanding liquidity depth, and introducing more trading pairs. The development roadmap also envisions features such as meme-based NFT collections, community staking mechanisms, and collaborations with creators to strengthen the project’s cultural footprint.

Transparency and security are core principles of the project. The smart contract code is publicly verifiable on Etherscan, and the team supports independent security audits and community reviews. Governance processes and development updates are shared openly through official communication channels to maintain trust and accountability.

While POFU embraces the humor and creativity characteristic of meme tokens, it also serves as a broader experiment in digital culture and community coordination. By blending playful branding with real utility and participatory governance, the project aims to demonstrate how online narratives can evolve into enduring, collaborative digital ecosystems.

POFU is more than just a meme token — it is a social experiment in decentralized participation and cultural storytelling, designed to grow organically alongside its community.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pofu (POFU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pofu (USD)

Berapa nilai Pofu (POFU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pofu (POFU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pofu.

Cek prediksi harga Pofu sekarang!

POFU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pofu (POFU)

Memahami tokenomi Pofu (POFU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POFU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pofu (POFU)

Berapa nilai Pofu (POFU) hari ini?
Harga live POFU dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POFU ke USD saat ini?
Harga POFU ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pofu?
Kapitalisasi pasar POFU adalah $ 17.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POFU?
Suplai beredar POFU adalah 100.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POFU?
POFU mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POFU?
POFU mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan POFU?
Volume perdagangan 24 jam live POFU adalah -- USD.
Akankah harga POFU naik lebih tinggi tahun ini?
POFU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POFU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:37:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pofu (POFU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,691.88
$101,691.88$101,691.88

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,341.76
$3,341.76$3,341.76

+1.26%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1204
$1.1204$1.1204

+30.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.46
$157.46$157.46

+0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,691.88
$101,691.88$101,691.88

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,341.76
$3,341.76$3,341.76

+1.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.46
$157.46$157.46

+0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2218
$2.2218$2.2218

-0.56%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$966.05
$966.05$966.05

+3.47%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.641
$4.641$4.641

+364.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007810
$0.007810$0.007810

+265.97%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.3544
$13.3544$13.3544

+118.56%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002308
$0.00002308$0.00002308

+114.29%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1000
$0.1000$0.1000

+100.00%