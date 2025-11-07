Harga Pofu (POFU)
+0.07%
-1.77%
-14.75%
-14.75%
Harga aktual Pofu (POFU) adalah --. Selama 24 jam terakhir, POFU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOFU adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, POFU telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -1.77% selama 24 jam, dan -14.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Pofu saat ini adalah $ 17.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POFU adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.20M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pofu ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.77%
|30 Days
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
POFU (POFU) — Meme Culture Meets Community Utility
Launched on august 31, 2025 by an independent team of crypto enthusiasts, POFU is a meme-inspired cryptocurrency project designed to merge the viral energy of internet culture with the collaborative potential of decentralized finance. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, POFU serves as a community-driven digital asset focused on entertainment, participation, and collective growth.
The character behind POFU is inspired by well-known elements of online culture — combining a laid-back, relaxed personality with a visually distinctive, soft and rounded creature design that has become the project’s recognizable identity. This character-centric branding aims to foster an emotional connection with the community, transforming POFU from a simple meme token into a shared cultural symbol.
The mission of POFU is to show that meme-based assets can evolve beyond short-term speculation. Its core objective is to build a decentralized and engaged community that actively shapes the project’s roadmap and direction. Holders are encouraged to participate in governance decisions, propose new initiatives, and contribute creatively to the ecosystem, turning the project into a collaborative effort rather than a passive investment.
From a technical standpoint, POFU is a standard ERC-20 token deployed on the Ethereum mainnet. The total supply was minted at launch, with 80% locked or burned into liquidity pools, supporting long-term trading stability and reducing the risk of centralization. The remaining allocation is distributed between community incentives (10%) and ecosystem development, marketing, and partnerships (10%). POFU is also built with a zero-tax policy, meaning there are no transaction fees, buy/sell taxes, or hidden costs embedded in the smart contract. This approach simplifies participation and ensures that token transfers remain transparent and accessible.
POFU initially launched its liquidity on Uniswap, where it is currently traded against ETH. Future plans include listing on additional decentralized and centralized exchanges, expanding liquidity depth, and introducing more trading pairs. The development roadmap also envisions features such as meme-based NFT collections, community staking mechanisms, and collaborations with creators to strengthen the project’s cultural footprint.
Transparency and security are core principles of the project. The smart contract code is publicly verifiable on Etherscan, and the team supports independent security audits and community reviews. Governance processes and development updates are shared openly through official communication channels to maintain trust and accountability.
While POFU embraces the humor and creativity characteristic of meme tokens, it also serves as a broader experiment in digital culture and community coordination. By blending playful branding with real utility and participatory governance, the project aims to demonstrate how online narratives can evolve into enduring, collaborative digital ecosystems.
POFU is more than just a meme token — it is a social experiment in decentralized participation and cultural storytelling, designed to grow organically alongside its community.
