Harga Poison Finance Hari Ini

Harga live Poison Finance (POI$ON) hari ini adalah $ 0.00205178, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POI$ON ke USD saat ini adalah $ 0.00205178 per POI$ON.

Poison Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,994.37, dengan suplai yang beredar 8.77M POI$ON. Selama 24 jam terakhir, POI$ON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.58, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00182378.

Dalam kinerja jangka pendek, POI$ON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Poison Finance (POI$ON)

Kapitalisasi Pasar $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.44K$ 24.44K $ 24.44K Suplai Peredaran 8.77M 8.77M 8.77M Total Suplai 11,910,687.40720166 11,910,687.40720166 11,910,687.40720166

Kapitalisasi Pasar Poison Finance saat ini adalah $ 17.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POI$ON adalah 8.77M, dan total suplainya sebesar 11910687.40720166. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.44K.