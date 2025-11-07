Harga Polinate Hari Ini

Harga live Polinate (POLI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLI ke USD saat ini adalah -- per POLI.

Polinate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 92,442, dengan suplai yang beredar 232.71M POLI. Selama 24 jam terakhir, POLI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04661549, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POLI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polinate (POLI)

Kapitalisasi Pasar $ 92.44K$ 92.44K $ 92.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 198.62K$ 198.62K $ 198.62K Suplai Peredaran 232.71M 232.71M 232.71M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Polinate saat ini adalah $ 92.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLI adalah 232.71M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 198.62K.