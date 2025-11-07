BursaDEX+
Harga live Polly hari ini adalah 0.00119382 USD. Lacak informasi harga aktual POLLY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POLLY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang POLLY

Info Harga POLLY

Penjelasan POLLY

Situs Web Resmi POLLY

Tokenomi POLLY

Prakiraan Harga POLLY

Logo Polly

Harga Polly (POLLY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POLLY ke USD:

$0.00119826
$0.00119826
-3.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Polly (POLLY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:57:01 (UTC+8)

Informasi Harga Polly (POLLY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00117874
$ 0.00117874
Low 24 Jam
$ 0.00123867
$ 0.00123867
High 24 Jam

$ 0.00117874
$ 0.00117874

$ 0.00123867
$ 0.00123867

$ 0.01234714
$ 0.01234714

$ 0
$ 0

-0.38%

-3.39%

-28.00%

-28.00%

Harga aktual Polly (POLLY) adalah $0.00119382. Selama 24 jam terakhir, POLLY diperdagangkan antara low $ 0.00117874 dan high $ 0.00123867, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOLLY adalah $ 0.01234714, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POLLY telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, -3.39% selama 24 jam, dan -28.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Polly (POLLY)

$ 1.20M
$ 1.20M

--
--

$ 1.20M
$ 1.20M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Polly saat ini adalah $ 1.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLLY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.20M.

Riwayat Harga Polly (POLLY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Polly ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Polly ke USD adalah $ -0.0007033388.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Polly ke USD adalah $ -0.0009778743.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Polly ke USD adalah $ -0.009078668970837308.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.39%
30 Days$ -0.0007033388-58.91%
60 Hari$ -0.0009778743-81.91%
90 Hari$ -0.009078668970837308-88.37%

Apa yang dimaksud dengan Polly (POLLY)

Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company.

Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.

Sumber Daya Polly (POLLY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Polly (USD)

Berapa nilai Polly (POLLY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Polly (POLLY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polly.

Cek prediksi harga Polly sekarang!

POLLY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Polly (POLLY)

Memahami tokenomi Polly (POLLY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POLLY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Polly (POLLY)

Berapa nilai Polly (POLLY) hari ini?
Harga live POLLY dalam USD adalah 0.00119382 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POLLY ke USD saat ini?
Harga POLLY ke USD saat ini adalah $ 0.00119382. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Polly?
Kapitalisasi pasar POLLY adalah $ 1.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POLLY?
Suplai beredar POLLY adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POLLY?
POLLY mencapai harga ATH sebesar 0.01234714 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POLLY?
POLLY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan POLLY?
Volume perdagangan 24 jam live POLLY adalah -- USD.
Akankah harga POLLY naik lebih tinggi tahun ini?
POLLY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POLLY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Polly (POLLY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,726.97

$3,279.44

$1.0942

$154.15

$1.0004

$100,726.97

$3,279.44

$154.15

$2.1839

$949.64

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00011971

$4.360

$0.007862

$0.00003439

$16.4800

$0.1038

