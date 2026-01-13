Berapa harga saat ini dari Power Staked SOL?

Power Staked SOL diperdagangkan pada Rp2743302.650384340000, yang mewakili pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan PWRSOL dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar --% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika PWRSOL unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Power Staked SOL dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking, PWRSOL menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Power Staked SOL hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp6300701083.6056540000 menempatkan PWRSOL pada peringkat #5035, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan PWRSOL?

Power Staked SOL telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi PWRSOL?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 2296.759799945, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.