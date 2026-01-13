BursaDEX+
Harga live Power Staked SOL hari ini adalah 162.84 USD. Kapitalisasi pasar PWRSOL adalah 374,004 USD. Lacak informasi harga aktual PWRSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Power Staked SOL hari ini adalah 162.84 USD. Kapitalisasi pasar PWRSOL adalah 374,004 USD. Lacak informasi harga aktual PWRSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Power Staked SOL Hari Ini

Harga live Power Staked SOL (PWRSOL) hari ini adalah $ 162.84, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PWRSOL ke USD saat ini adalah $ 162.84 per PWRSOL.

Power Staked SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 374,004, dengan suplai yang beredar 2.30K PWRSOL. Selama 24 jam terakhir, PWRSOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 285.06, sementara all-time low aset ini adalah $ 110.09.

Dalam kinerja jangka pendek, PWRSOL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +12.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Kapitalisasi Pasar Power Staked SOL saat ini adalah $ 374.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PWRSOL adalah 2.30K, dan total suplainya sebesar 2296.759799945. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 374.00K.

Riwayat Harga Power Staked SOL (PWRSOL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Power Staked SOL ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Power Staked SOL ke USD adalah $ +2.6715693240.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Power Staked SOL ke USD adalah $ +5.1934724040.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Power Staked SOL ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ +2.6715693240+1.64%
60 Hari$ +5.1934724040+3.19%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Power Staked SOL

Prediksi Harga Power Staked SOL (PWRSOL) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PWRSOL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Power Staked SOL (PWRSOL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Power Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Power Staked SOL (PWRSOL)

Situs Web Resmi

Tentang Power Staked SOL

Berapa harga saat ini dari Power Staked SOL?

Power Staked SOL diperdagangkan pada Rp2743302.650384340000, yang mewakili pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan PWRSOL dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar --% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika PWRSOL unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Power Staked SOL dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking, PWRSOL menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Power Staked SOL hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp6300701083.6056540000 menempatkan PWRSOL pada peringkat #5035, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan PWRSOL?

Power Staked SOL telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi PWRSOL?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 2296.759799945, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Perkembangan Industri Penting Power Staked SOL (PWRSOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.