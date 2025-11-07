Harga PowerTrade Fuel Hari Ini

Harga live PowerTrade Fuel (PTF) hari ini adalah $ 0.00467386, dengan perubahan 27.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PTF ke USD saat ini adalah $ 0.00467386 per PTF.

PowerTrade Fuel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 114,070, dengan suplai yang beredar 24.57M PTF. Selama 24 jam terakhir, PTF diperdagangkan antara $ 0.00443538 (low) dan $ 0.00648065 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.67, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PTF bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan -30.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PowerTrade Fuel (PTF)

Kapitalisasi Pasar $ 114.07K$ 114.07K $ 114.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Suplai Peredaran 24.57M 24.57M 24.57M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

