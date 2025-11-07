BursaDEX+
Harga live Pumpkin hari ini adalah 0.0005405 USD. Lacak informasi harga aktual PKIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PKIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PKIN

Info Harga PKIN

Penjelasan PKIN

Whitepaper PKIN

Situs Web Resmi PKIN

Tokenomi PKIN

Prakiraan Harga PKIN

Harga Pumpkin (PKIN)

Harga Live 1 PKIN ke USD:

$0.0005415
+0.80%1D
Grafik Harga Live Pumpkin (PKIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:43 (UTC+8)

Informasi Harga Pumpkin (PKIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00053654
Low 24 Jam
$ 0.00054271
High 24 Jam

$ 0.00053654
$ 0.00054271
$ 0.03355328
$ 0.00049599
-0.37%

+0.67%

-22.15%

-22.15%

Harga aktual Pumpkin (PKIN) adalah $0.0005405. Selama 24 jam terakhir, PKIN diperdagangkan antara low $ 0.00053654 dan high $ 0.00054271, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPKIN adalah $ 0.03355328, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00049599.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PKIN telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, +0.67% selama 24 jam, dan -22.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pumpkin (PKIN)

$ 472.62K
--
$ 505.04K
874.42M
934,383,082.135885
Kapitalisasi Pasar Pumpkin saat ini adalah $ 472.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PKIN adalah 874.42M, dan total suplainya sebesar 934383082.135885. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 505.04K.

Riwayat Harga Pumpkin (PKIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pumpkin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pumpkin ke USD adalah $ -0.0001642377.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pumpkin ke USD adalah $ -0.0002097016.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pumpkin ke USD adalah $ -0.000576421742250754.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.67%
30 Days$ -0.0001642377-30.38%
60 Hari$ -0.0002097016-38.79%
90 Hari$ -0.000576421742250754-51.60%

Apa yang dimaksud dengan Pumpkin (PKIN)

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders.

By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle.

These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pumpkin (PKIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pumpkin (USD)

Berapa nilai Pumpkin (PKIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pumpkin (PKIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pumpkin.

Cek prediksi harga Pumpkin sekarang!

PKIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pumpkin (PKIN)

Memahami tokenomi Pumpkin (PKIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PKIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pumpkin (PKIN)

Berapa nilai Pumpkin (PKIN) hari ini?
Harga live PKIN dalam USD adalah 0.0005405 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PKIN ke USD saat ini?
Harga PKIN ke USD saat ini adalah $ 0.0005405. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pumpkin?
Kapitalisasi pasar PKIN adalah $ 472.62K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PKIN?
Suplai beredar PKIN adalah 874.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PKIN?
PKIN mencapai harga ATH sebesar 0.03355328 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PKIN?
PKIN mencapai harga ATL 0.00049599 USD.
Berapa volume perdagangan PKIN?
Volume perdagangan 24 jam live PKIN adalah -- USD.
Akankah harga PKIN naik lebih tinggi tahun ini?
PKIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PKIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

