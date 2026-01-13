BursaDEX+
Harga live Punchy Puff hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PUNCHY adalah 280,296 USD. Lacak informasi harga aktual PUNCHY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Punchy Puff (PUNCHY)

Harga Live 1 PUNCHY ke USD:

$0.00055771
$0.00055771
-7.50%1D
Grafik Harga Live Punchy Puff (PUNCHY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:29:28 (UTC+8)

Harga Punchy Puff Hari Ini

Harga live Punchy Puff (PUNCHY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUNCHY ke USD saat ini adalah $ 0 per PUNCHY.

Punchy Puff saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 280,296, dengan suplai yang beredar 500.00M PUNCHY. Selama 24 jam terakhir, PUNCHY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUNCHY bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan +26.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Punchy Puff (PUNCHY)

$ 280.30K
$ 280.30K

--
--

$ 280.30K
$ 280.30K

500.00M
500.00M

499,996,580.132681
499,996,580.132681

Kapitalisasi Pasar Punchy Puff saat ini adalah $ 280.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUNCHY adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 499996580.132681. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 280.30K.

Riwayat Harga Punchy Puff USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.09%

-7.57%

+26.48%

+26.48%

Riwayat Harga Punchy Puff (PUNCHY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Punchy Puff ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Punchy Puff ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Punchy Puff ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Punchy Puff ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.57%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Punchy Puff

Prediksi Harga Punchy Puff (PUNCHY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PUNCHY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Punchy Puff (PUNCHY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Punchy Puff berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Punchy Puff yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PUNCHY pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Punchy Puff.

Sumber Daya Punchy Puff (PUNCHY)

Tentang Punchy Puff

Berapa harga saat ini dari Punchy Puff?

Harga langsung dari Punchy Puff (PUNCHY) adalah Rp9.39494036846760000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Punchy Puff di pasar?

Punchy Puff saat ini berada pada peringkat pasar #5511, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp4721744644.205760000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari PUNCHY?

Jumlah token yang beredar dari PUNCHY adalah 499996580.132681 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Punchy Puff?

Dalam 24 jam terakhir, Punchy Puff diperdagangkan dalam kisaran Rp9.3627653382480000 (terendah 24 jam) hingga Rp10.25103201022680000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Punchy Puff dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Punchy Puff mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp10.25103201022680000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1.91483543720520000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan PUNCHY hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Punchy Puff?

Pergeseran harga saat ini sebesar -7.57% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:29:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Punchy Puff (PUNCHY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

