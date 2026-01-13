Berapa harga saat ini dari Punchy Puff?

Harga langsung dari Punchy Puff (PUNCHY) adalah Rp9.39494036846760000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Punchy Puff di pasar?

Punchy Puff saat ini berada pada peringkat pasar #5511, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp4721744644.205760000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari PUNCHY?

Jumlah token yang beredar dari PUNCHY adalah 499996580.132681 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Punchy Puff?

Dalam 24 jam terakhir, Punchy Puff diperdagangkan dalam kisaran Rp9.3627653382480000 (terendah 24 jam) hingga Rp10.25103201022680000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Punchy Puff dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Punchy Puff mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp10.25103201022680000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1.91483543720520000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan PUNCHY hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Punchy Puff?

Pergeseran harga saat ini sebesar -7.57% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.