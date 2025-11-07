BursaDEX+
Harga live PunkCity hari ini adalah 0.01563044 USD. Lacak informasi harga aktual PUNK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUNK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga PunkCity (PUNK)

$0.01563044
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live PunkCity (PUNK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:58:22 (UTC+8)

Informasi Harga PunkCity (PUNK) (USD)

$ 0.01526015
$ 0.01590247
$ 0.01526015
$ 0.01590247
$ 4.48
$ 0.00670882
Harga aktual PunkCity (PUNK) adalah $0.01563044. Selama 24 jam terakhir, PUNK diperdagangkan antara low $ 0.01526015 dan high $ 0.01590247, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPUNK adalah $ 4.48, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00670882.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PUNK telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, +1.57% selama 24 jam, dan -10.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PunkCity (PUNK)

$ 679.69K
--
$ 778.15K
43.49M
49,783,956.99921578
Kapitalisasi Pasar PunkCity saat ini adalah $ 679.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUNK adalah 43.49M, dan total suplainya sebesar 49783956.99921578. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 778.15K.

Riwayat Harga PunkCity (PUNK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PunkCity ke USD adalah $ +0.00024106.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PunkCity ke USD adalah $ -0.0070205824.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PunkCity ke USD adalah $ -0.0089385891.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PunkCity ke USD adalah $ -0.033717501396499964.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00024106+1.57%
30 Days$ -0.0070205824-44.91%
60 Hari$ -0.0089385891-57.18%
90 Hari$ -0.033717501396499964-68.32%

Apa yang dimaksud dengan PunkCity (PUNK)

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem

What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram

History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token.

What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem.

What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya PunkCity (PUNK)

Prediksi Harga PunkCity (USD)

Berapa nilai PunkCity (PUNK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PunkCity (PUNK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PunkCity.

Cek prediksi harga PunkCity sekarang!

PUNK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PunkCity (PUNK)

Memahami tokenomi PunkCity (PUNK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUNK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PunkCity (PUNK)

Berapa nilai PunkCity (PUNK) hari ini?
Harga live PUNK dalam USD adalah 0.01563044 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PUNK ke USD saat ini?
Harga PUNK ke USD saat ini adalah $ 0.01563044. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PunkCity?
Kapitalisasi pasar PUNK adalah $ 679.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PUNK?
Suplai beredar PUNK adalah 43.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PUNK?
PUNK mencapai harga ATH sebesar 4.48 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PUNK?
PUNK mencapai harga ATL 0.00670882 USD.
Berapa volume perdagangan PUNK?
Volume perdagangan 24 jam live PUNK adalah -- USD.
Akankah harga PUNK naik lebih tinggi tahun ini?
PUNK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUNK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PunkCity (PUNK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

