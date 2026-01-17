Berapa harga saat ini dari PuppaCoin?

Harga langsung dari PuppaCoin ($PUPPA) adalah Rp0.11578216233935000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi PuppaCoin di pasar?

PuppaCoin saat ini berada pada peringkat pasar #12181, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp115767964.23477116000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari $PUPPA?

Jumlah token yang beredar dari $PUPPA adalah 999504441.850728 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari PuppaCoin?

Dalam 24 jam terakhir, PuppaCoin diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak PuppaCoin dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

PuppaCoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp30.27509166361316000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.09076645427187000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan $PUPPA hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk PuppaCoin?

Pergeseran harga saat ini sebesar --% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.