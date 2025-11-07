Harga Purple Hari Ini

Harga live Purple (PURPLE) hari ini adalah $ 0.00011174, dengan perubahan 2.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PURPLE ke USD saat ini adalah $ 0.00011174 per PURPLE.

Purple saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 112,368, dengan suplai yang beredar 999.66M PURPLE. Selama 24 jam terakhir, PURPLE diperdagangkan antara $ 0.00010849 (low) dan $ 0.00011492 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00307484, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0001066.

Dalam kinerja jangka pendek, PURPLE bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -19.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Purple (PURPLE)

Kapitalisasi Pasar $ 112.37K$ 112.37K $ 112.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 112.37K$ 112.37K $ 112.37K Suplai Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Total Suplai 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403

