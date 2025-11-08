Harga pve Hari Ini

Harga live pve (PVE) hari ini adalah $ 0.00000749, dengan perubahan 3.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PVE ke USD saat ini adalah $ 0.00000749 per PVE.

pve saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,487.31, dengan suplai yang beredar 1.00B PVE. Selama 24 jam terakhir, PVE diperdagangkan antara $ 0.00000697 (low) dan $ 0.00000749 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00004221, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000693.

Dalam kinerja jangka pendek, PVE bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -15.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar pve (PVE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

