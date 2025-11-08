Harga Raju the Elephant Hari Ini

Harga live Raju the Elephant (RAJU) hari ini adalah $ 0.00001911, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RAJU ke USD saat ini adalah $ 0.00001911 per RAJU.

Raju the Elephant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,107.94, dengan suplai yang beredar 999.96M RAJU. Selama 24 jam terakhir, RAJU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0008851, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000099.

Dalam kinerja jangka pendek, RAJU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Raju the Elephant (RAJU)

Kapitalisasi Pasar $ 19.11K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.11K Suplai Peredaran 999.96M Total Suplai 999,960,196.37

Kapitalisasi Pasar Raju the Elephant saat ini adalah $ 19.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RAJU adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999960196.37. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.11K.