Harga Rattler Hari Ini

Harga live Rattler (RTR) hari ini adalah $ 0.00000581, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RTR ke USD saat ini adalah $ 0.00000581 per RTR.

Rattler saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,756.04, dengan suplai yang beredar 990.08M RTR. Selama 24 jam terakhir, RTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010235, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000527.

Dalam kinerja jangka pendek, RTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rattler (RTR)

Kapitalisasi Pasar $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Suplai Peredaran 990.08M 990.08M 990.08M Total Suplai 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

Kapitalisasi Pasar Rattler saat ini adalah $ 5.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RTR adalah 990.08M, dan total suplainya sebesar 990081197.6985524. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.76K.