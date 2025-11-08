Harga Real MXN Hari Ini

Harga live Real MXN (MXNE) hari ini adalah $ 0.053706, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MXNE ke USD saat ini adalah $ 0.053706 per MXNE.

Real MXN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,782, dengan suplai yang beredar 1.43M MXNE. Selama 24 jam terakhir, MXNE diperdagangkan antara $ 0.053627 (low) dan $ 0.053815 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.067991, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02496541.

Dalam kinerja jangka pendek, MXNE bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -0.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Real MXN (MXNE)

Kapitalisasi Pasar $ 76.78K$ 76.78K $ 76.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 76.78K$ 76.78K $ 76.78K Suplai Peredaran 1.43M 1.43M 1.43M Total Suplai 1,428,994.67 1,428,994.67 1,428,994.67

Kapitalisasi Pasar Real MXN saat ini adalah $ 76.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MXNE adalah 1.43M, dan total suplainya sebesar 1428994.67. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.78K.