Berapa nilai Reddio saat ini?

Reddio saat ini diperdagangkan seharga Rp2.92954224476732000, dengan pergerakan harga sebesar -9.63% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan RDO hari ini, naik atau turun?

RDO telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Zero Knowledge (ZK),Parallelized EVM,Binance Wallet IDO.

Seberapa populer Reddio hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual RDO.

Apa yang membuat Reddio berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Zero Knowledge (ZK),Parallelized EVM,Binance Wallet IDO dan dibangun di atas jaringan --, RDO menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah RDO yang beredar di pasar?

Terdapat 1900000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Reddio sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp204.96400672518875000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp2.88221522950452000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.