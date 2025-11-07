BursaDEX+
Harga live Rifampicin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual $RIF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $RIF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $RIF

Info Harga $RIF

Penjelasan $RIF

Whitepaper $RIF

Situs Web Resmi $RIF

Tokenomi $RIF

Prakiraan Harga $RIF

Logo Rifampicin

Harga Rifampicin ($RIF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $RIF ke USD:

$0.00095218
$0.00095218$0.00095218
+22.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Rifampicin ($RIF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:00:23 (UTC+8)

Informasi Harga Rifampicin ($RIF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.247831
$ 0.247831$ 0.247831

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

+22.19%

+0.03%

+0.03%

Harga aktual Rifampicin ($RIF) adalah --. Selama 24 jam terakhir, $RIF diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$RIF adalah $ 0.247831, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $RIF telah berubah sebesar -0.60% selama 1 jam terakhir, +22.19% selama 24 jam, dan +0.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rifampicin ($RIF)

$ 951.80K
$ 951.80K$ 951.80K

--
----

$ 951.80K
$ 951.80K$ 951.80K

999.66M
999.66M 999.66M

999,655,351.8
999,655,351.8 999,655,351.8

Kapitalisasi Pasar Rifampicin saat ini adalah $ 951.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $RIF adalah 999.66M, dan total suplainya sebesar 999655351.8. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 951.80K.

Riwayat Harga Rifampicin ($RIF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Rifampicin ke USD adalah $ +0.0001729.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Rifampicin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Rifampicin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Rifampicin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001729+22.19%
30 Days$ 0-35.53%
60 Hari$ 0-57.95%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Rifampicin ($RIF)

$RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science.

What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms.

What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Rifampicin ($RIF)

Prediksi Harga Rifampicin (USD)

Berapa nilai Rifampicin ($RIF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rifampicin ($RIF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rifampicin.

Cek prediksi harga Rifampicin sekarang!

$RIF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Rifampicin ($RIF)

Memahami tokenomi Rifampicin ($RIF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $RIF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Rifampicin ($RIF)

Berapa nilai Rifampicin ($RIF) hari ini?
Harga live $RIF dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $RIF ke USD saat ini?
Harga $RIF ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rifampicin?
Kapitalisasi pasar $RIF adalah $ 951.80K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $RIF?
Suplai beredar $RIF adalah 999.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $RIF?
$RIF mencapai harga ATH sebesar 0.247831 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $RIF?
$RIF mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan $RIF?
Volume perdagangan 24 jam live $RIF adalah -- USD.
Akankah harga $RIF naik lebih tinggi tahun ini?
$RIF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $RIF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

