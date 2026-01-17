Berapa nilai Roaring Kitty saat ini?

Roaring Kitty saat ini diperdagangkan seharga Rp7.60156377647823000, dengan pergerakan harga sebesar -0.72% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan KITTY hari ini, naik atau turun?

KITTY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed.

Seberapa populer Roaring Kitty hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual KITTY.

Apa yang membuat Roaring Kitty berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed dan dibangun di atas jaringan --, KITTY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah KITTY yang beredar di pasar?

Terdapat 747382562.22 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Roaring Kitty sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp728.41262728557245000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp6.56763751804056000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.