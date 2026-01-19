Berapa harga saat ini dari Rook?

Rook diperdagangkan pada Rp8748.379673802350000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.40% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Rook adalah Rp14179928.97923100000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp1600.22369514600000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan ROOK hari ini?

Market capitalization berada pada Rp6659097330.127150000, menempatkan aset ini di peringkat #4984 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Rook?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan ROOK.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 761211.268917467 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Rook termasuk?

Rook merupakan bagian dari klasifikasi Business Services,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,MEV Protection,Harmony Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Sora Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai ROOK?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan ROOK memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.