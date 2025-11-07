Harga Runbot Hari Ini

Harga live Runbot (RBOT) hari ini adalah $ 0.00954056, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RBOT ke USD saat ini adalah $ 0.00954056 per RBOT.

Runbot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,923, dengan suplai yang beredar 12.78M RBOT. Selama 24 jam terakhir, RBOT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.060957, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00914831.

Dalam kinerja jangka pendek, RBOT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Runbot (RBOT)

Kapitalisasi Pasar $ 121.92K$ 121.92K $ 121.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 954.06K$ 954.06K $ 954.06K Suplai Peredaran 12.78M 12.78M 12.78M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

