Harga SafuLauncher Hari Ini

Harga live SafuLauncher (SAFU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAFU ke USD saat ini adalah -- per SAFU.

SafuLauncher saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,066.63, dengan suplai yang beredar 100.00M SAFU. Selama 24 jam terakhir, SAFU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAFU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SafuLauncher (SAFU)

Kapitalisasi Pasar $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SafuLauncher saat ini adalah $ 7.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAFU adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.07K.