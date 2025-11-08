Harga Sanin Hari Ini

Harga live Sanin (SANIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SANIN ke USD saat ini adalah -- per SANIN.

Sanin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,178, dengan suplai yang beredar 420.69B SANIN. Selama 24 jam terakhir, SANIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SANIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sanin (SANIN)

Kapitalisasi Pasar $ 44.18K$ 44.18K $ 44.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.18K$ 44.18K $ 44.18K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sanin saat ini adalah $ 44.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SANIN adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.18K.