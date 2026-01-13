Harga Sasha Hari Ini

Harga live Sasha ($SASHA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SASHA ke USD saat ini adalah $ 0 per $SASHA.

Sasha saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,447, dengan suplai yang beredar 905.80M $SASHA. Selama 24 jam terakhir, $SASHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $SASHA bergerak +0.66% dalam satu jam terakhir dan -14.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sasha ($SASHA)

Kapitalisasi Pasar $ 46.45K$ 46.45K $ 46.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.34K$ 49.34K $ 49.34K Suplai Peredaran 905.80M 905.80M 905.80M Total Suplai 962,110,391.176663 962,110,391.176663 962,110,391.176663

Kapitalisasi Pasar Sasha saat ini adalah $ 46.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SASHA adalah 905.80M, dan total suplainya sebesar 962110391.176663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.34K.