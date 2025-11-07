Harga ScarQuest Hari Ini

Harga live ScarQuest (SCAR) hari ini adalah $ 0.00005519, dengan perubahan 3.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCAR ke USD saat ini adalah $ 0.00005519 per SCAR.

ScarQuest saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 157,226, dengan suplai yang beredar 2.85B SCAR. Selama 24 jam terakhir, SCAR diperdagangkan antara $ 0.00005309 (low) dan $ 0.00005722 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.475949, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005275.

Dalam kinerja jangka pendek, SCAR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -31.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ScarQuest (SCAR)

Kapitalisasi Pasar $ 157.23K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 549.17K Suplai Peredaran 2.85B Total Suplai 9,950,000,000.0

