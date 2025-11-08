BursaDEX+
Harga live Schnoz hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SCHNOZ adalah 5,375.31 USD. Lacak informasi harga aktual SCHNOZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Schnoz hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SCHNOZ adalah 5,375.31 USD. Lacak informasi harga aktual SCHNOZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SCHNOZ

Info Harga SCHNOZ

Penjelasan SCHNOZ

Situs Web Resmi SCHNOZ

Tokenomi SCHNOZ

Prakiraan Harga SCHNOZ

Logo Schnoz

Harga Schnoz (SCHNOZ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SCHNOZ ke USD:

--
----
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Schnoz (SCHNOZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:19:20 (UTC+8)

Harga Schnoz Hari Ini

Harga live Schnoz (SCHNOZ) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCHNOZ ke USD saat ini adalah -- per SCHNOZ.

Schnoz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,375.31, dengan suplai yang beredar 998.51M SCHNOZ. Selama 24 jam terakhir, SCHNOZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCHNOZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Schnoz (SCHNOZ)

$ 5.38K
$ 5.38K$ 5.38K

--
----

$ 5.38K
$ 5.38K$ 5.38K

998.51M
998.51M 998.51M

998,514,807.762668
998,514,807.762668 998,514,807.762668

Kapitalisasi Pasar Schnoz saat ini adalah $ 5.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCHNOZ adalah 998.51M, dan total suplainya sebesar 998514807.762668. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.38K.

Riwayat Harga Schnoz USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.07%

-20.78%

-20.78%

Riwayat Harga Schnoz (SCHNOZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Schnoz ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Schnoz ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Schnoz ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Schnoz ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.07%
30 Days$ 0-35.91%
60 Hari$ 0-30.10%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Schnoz

Prediksi Harga Schnoz (SCHNOZ) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SCHNOZ pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Schnoz (SCHNOZ) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Schnoz berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Schnoz yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SCHNOZ untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Schnoz.

Apa yang dimaksud dengan Schnoz (SCHNOZ)

In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. “There is no top,” they whispered, “only the nose that grows,” as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Schnoz (SCHNOZ)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Schnoz

Berapa nilai 1 Schnoz pada tahun 2030?
Jika Schnoz tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Schnoz tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:19:20 (UTC+8)

Jelajahi Schnoz Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.