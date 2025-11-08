Harga Schnoz Hari Ini

Harga live Schnoz (SCHNOZ) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCHNOZ ke USD saat ini adalah -- per SCHNOZ.

Schnoz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,375.31, dengan suplai yang beredar 998.51M SCHNOZ. Selama 24 jam terakhir, SCHNOZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCHNOZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Schnoz (SCHNOZ)

Kapitalisasi Pasar $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Suplai Peredaran 998.51M 998.51M 998.51M Total Suplai 998,514,807.762668 998,514,807.762668 998,514,807.762668

Kapitalisasi Pasar Schnoz saat ini adalah $ 5.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCHNOZ adalah 998.51M, dan total suplainya sebesar 998514807.762668. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.38K.