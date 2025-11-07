Harga Seba Hari Ini

Harga live Seba (SEBA) hari ini adalah $ 0.00072625, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SEBA ke USD saat ini adalah $ 0.00072625 per SEBA.

Seba saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,619, dengan suplai yang beredar 195.00M SEBA. Selama 24 jam terakhir, SEBA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00902776, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0004689.

Dalam kinerja jangka pendek, SEBA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Seba (SEBA)

Kapitalisasi Pasar $ 141.62K$ 141.62K $ 141.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 181.56K$ 181.56K $ 181.56K Suplai Peredaran 195.00M 195.00M 195.00M Total Suplai 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Seba saat ini adalah $ 141.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SEBA adalah 195.00M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 181.56K.