Harga Second World Games Hari Ini

Harga live Second World Games (SWIO) hari ini adalah $ 0.00129809, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWIO ke USD saat ini adalah $ 0.00129809 per SWIO.

Second World Games saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,117.91, dengan suplai yang beredar 7.02M SWIO. Selama 24 jam terakhir, SWIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.255872, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0012896.

Dalam kinerja jangka pendek, SWIO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Second World Games (SWIO)

Kapitalisasi Pasar $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 194.71K$ 194.71K $ 194.71K Suplai Peredaran 7.02M 7.02M 7.02M Total Suplai 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Second World Games saat ini adalah $ 9.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWIO adalah 7.02M, dan total suplainya sebesar 150000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 194.71K.