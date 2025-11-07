Harga Shib Original Vision (SOV)
Harga live Shib Original Vision (SOV) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOV ke USD saat ini adalah -- per SOV.
Shib Original Vision saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 153,338, dengan suplai yang beredar 113.44T SOV. Selama 24 jam terakhir, SOV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, SOV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Shib Original Vision saat ini adalah $ 153.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOV adalah 113.44T, dan total suplainya sebesar 200706133340071.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 271.30K.
--
--
-11.78%
-11.78%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Shib Original Vision ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shib Original Vision ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shib Original Vision ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shib Original Vision ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-42.87%
|60 Hari
|$ 0
|-54.94%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Shib Original Vision berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What is the project about?
Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.
In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.
What makes your project unique?
Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.
History of your project.
SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.
What’s next for your project?
Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.
What can your token be used for?
SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.
