Harga Shib Original Vision Hari Ini

Harga live Shib Original Vision (SOV) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOV ke USD saat ini adalah -- per SOV.

Shib Original Vision saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 153,338, dengan suplai yang beredar 113.44T SOV. Selama 24 jam terakhir, SOV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shib Original Vision (SOV)

Kapitalisasi Pasar $ 153.34K$ 153.34K $ 153.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 271.30K$ 271.30K $ 271.30K Suplai Peredaran 113.44T 113.44T 113.44T Total Suplai 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Kapitalisasi Pasar Shib Original Vision saat ini adalah $ 153.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOV adalah 113.44T, dan total suplainya sebesar 200706133340071.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 271.30K.