Harga aktual Shiba Saga (SHIA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, SHIA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHIA adalah $ 0.785605, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, SHIA telah berubah sebesar -0.24% selama 1 jam terakhir, -4.63% selama 24 jam, dan -36.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Shiba Saga saat ini adalah $ 199.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHIA adalah 280.08M, dan total suplainya sebesar 2000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.43M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Shiba Saga ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shiba Saga ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shiba Saga ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shiba Saga ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-4.63%
|30 Days
|$ 0
|-26.71%
|60 Hari
|$ 0
|+335.13%
|90 Hari
|$ 0
|--
At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games.
Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life.
SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away!
STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.
