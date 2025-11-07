Harga Shibaverse Hari Ini

Harga live Shibaverse (VERSE) hari ini adalah $ 0.00010511, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VERSE ke USD saat ini adalah $ 0.00010511 per VERSE.

Shibaverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,864, dengan suplai yang beredar 807.00M VERSE. Selama 24 jam terakhir, VERSE diperdagangkan antara $ 0.00010208 (low) dan $ 0.00010516 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.067416, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006525.

Dalam kinerja jangka pendek, VERSE bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -21.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shibaverse (VERSE)

Kapitalisasi Pasar $ 84.86K$ 84.86K $ 84.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K Suplai Peredaran 807.00M 807.00M 807.00M Total Suplai 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Kapitalisasi Pasar Shibaverse saat ini adalah $ 84.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VERSE adalah 807.00M, dan total suplainya sebesar 997500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.90K.