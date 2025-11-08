Harga Shoe Hari Ini

Harga live Shoe (SHOE) hari ini adalah $ 0.00002918, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHOE ke USD saat ini adalah $ 0.00002918 per SHOE.

Shoe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,180, dengan suplai yang beredar 1000.00M SHOE. Selama 24 jam terakhir, SHOE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0016882, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001708.

Dalam kinerja jangka pendek, SHOE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shoe (SHOE)

Kapitalisasi Pasar $ 29.18K$ 29.18K $ 29.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.18K$ 29.18K $ 29.18K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,784.0 999,998,784.0 999,998,784.0

Kapitalisasi Pasar Shoe saat ini adalah $ 29.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHOE adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998784.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.18K.