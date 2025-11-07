Harga Shyft Network (SHFT)
-0.63%
-1.29%
-23.65%
-23.65%
Harga aktual Shyft Network (SHFT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, SHFT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHFT adalah $ 6.34, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, SHFT telah berubah sebesar -0.63% selama 1 jam terakhir, -1.29% selama 24 jam, dan -23.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Shyft Network saat ini adalah $ 1.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHFT adalah 2.34B, dan total suplainya sebesar 2520000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.03M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.29%
|30 Days
|$ 0
|-36.48%
|60 Hari
|$ 0
|-19.39%
|90 Hari
|$ 0
|--
Shyft Network is a public blockchain protocol designed to aggregate and embed trust and validation into data stored on public and private ecosystems, and permissioned and permissionless networks. By facilitating bridging across siloed datasets, Shyft allows for layering of context on top of data, ultimately turning raw data into meaningful information.
Shyft Network is developing regulatory-compliant tools for Decentralized Finance that bridge the gap for centralized and decentralized organizations to ease their entry into the blockchain space. The goal is to aid mainstream financial institutions venture into DeFi and participate in a compliant manner. By lowering risk and exposure to money laundering, the Shyft Network could open up the crypto industry to large capital inflows and, potentially, millions of users from the mainstream markets.
Additionally, Shyft Network has been developing identity solutions that help centralized and decentralized applications become compliant with existing regulations. In this regard, they have partnered with various other entities in the space, notably virtual asset services providers (VASPs) who must comply with the FATF Travel Rule. Veriscope, Shyft Network’s proactive approach to regulatory compliance, has been applauded for its ability to bring together some of the most prominent liquidity providers in the space and to accelerate the potential mass adoption of decentralized applications.
Founded in 2017 in Bridgetown Barbados, Shyft Network was built by a group of founders that have collectively launched several successful companies in the ecosystem since as early as 2012. The Shyft Network core team is responsible for technical development of the network architecture, establishment of use cases for the network and for the SHFT token, and guiding the vision for network growth and development.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai Shyft Network (SHFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shyft Network (SHFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shyft Network.
Cek prediksi harga Shyft Network sekarang!
Memahami tokenomi Shyft Network (SHFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHFT sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading