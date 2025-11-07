BursaDEX+
Harga live Shyft Network hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SHFT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHFT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Shyft Network hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SHFT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHFT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHFT

Info Harga SHFT

Penjelasan SHFT

Situs Web Resmi SHFT

Tokenomi SHFT

Prakiraan Harga SHFT

Logo Shyft Network

Harga Shyft Network (SHFT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SHFT ke USD:

$0.0008046
$0.0008046$0.0008046
-1.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Shyft Network (SHFT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:52:41 (UTC+8)

Informasi Harga Shyft Network (SHFT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.34
$ 6.34$ 6.34

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-1.29%

-23.65%

-23.65%

Harga aktual Shyft Network (SHFT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, SHFT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHFT adalah $ 6.34, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHFT telah berubah sebesar -0.63% selama 1 jam terakhir, -1.29% selama 24 jam, dan -23.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shyft Network (SHFT)

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

2.34B
2.34B 2.34B

2,520,000,000.0
2,520,000,000.0 2,520,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Shyft Network saat ini adalah $ 1.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHFT adalah 2.34B, dan total suplainya sebesar 2520000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.03M.

Riwayat Harga Shyft Network (SHFT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shyft Network ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.29%
30 Days$ 0-36.48%
60 Hari$ 0-19.39%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Shyft Network (SHFT)

Shyft Network is a public blockchain protocol designed to aggregate and embed trust and validation into data stored on public and private ecosystems, and permissioned and permissionless networks. By facilitating bridging across siloed datasets, Shyft allows for layering of context on top of data, ultimately turning raw data into meaningful information.

Shyft Network is developing regulatory-compliant tools for Decentralized Finance that bridge the gap for centralized and decentralized organizations to ease their entry into the blockchain space. The goal is to aid mainstream financial institutions venture into DeFi and participate in a compliant manner. By lowering risk and exposure to money laundering, the Shyft Network could open up the crypto industry to large capital inflows and, potentially, millions of users from the mainstream markets.

Additionally, Shyft Network has been developing identity solutions that help centralized and decentralized applications become compliant with existing regulations. In this regard, they have partnered with various other entities in the space, notably virtual asset services providers (VASPs) who must comply with the FATF Travel Rule. Veriscope, Shyft Network’s proactive approach to regulatory compliance, has been applauded for its ability to bring together some of the most prominent liquidity providers in the space and to accelerate the potential mass adoption of decentralized applications.

Founded in 2017 in Bridgetown Barbados, Shyft Network was built by a group of founders that have collectively launched several successful companies in the ecosystem since as early as 2012. The Shyft Network core team is responsible for technical development of the network architecture, establishment of use cases for the network and for the SHFT token, and guiding the vision for network growth and development.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Shyft Network (SHFT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Shyft Network (USD)

Berapa nilai Shyft Network (SHFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shyft Network (SHFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shyft Network.

Cek prediksi harga Shyft Network sekarang!

SHFT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Shyft Network (SHFT)

Memahami tokenomi Shyft Network (SHFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHFT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Shyft Network (SHFT)

Berapa nilai Shyft Network (SHFT) hari ini?
Harga live SHFT dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHFT ke USD saat ini?
Harga SHFT ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shyft Network?
Kapitalisasi pasar SHFT adalah $ 1.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHFT?
Suplai beredar SHFT adalah 2.34B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHFT?
SHFT mencapai harga ATH sebesar 6.34 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHFT?
SHFT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SHFT?
Volume perdagangan 24 jam live SHFT adalah -- USD.
Akankah harga SHFT naik lebih tinggi tahun ini?
SHFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:52:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Shyft Network (SHFT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

