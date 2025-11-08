Harga Snowswap Hari Ini

Harga live Snowswap (SNOW) hari ini adalah $ 0.109875, dengan perubahan 0.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNOW ke USD saat ini adalah $ 0.109875 per SNOW.

Snowswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,419, dengan suplai yang beredar 349.66K SNOW. Selama 24 jam terakhir, SNOW diperdagangkan antara $ 0.108614 (low) dan $ 0.110935 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 169.02, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SNOW bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Snowswap (SNOW)

Kapitalisasi Pasar $ 38.42K$ 38.42K $ 38.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.94K$ 54.94K $ 54.94K Suplai Peredaran 349.66K 349.66K 349.66K Total Suplai 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Kapitalisasi Pasar Snowswap saat ini adalah $ 38.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNOW adalah 349.66K, dan total suplainya sebesar 500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.94K.