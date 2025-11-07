Harga SocialCrab Hari Ini

Harga live SocialCrab (SCRB) hari ini adalah $ 0.00010133, dengan perubahan 14.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCRB ke USD saat ini adalah $ 0.00010133 per SCRB.

SocialCrab saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 101,332, dengan suplai yang beredar 999.97M SCRB. Selama 24 jam terakhir, SCRB diperdagangkan antara $ 0.00009996 (low) dan $ 0.0001182 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00035258, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003765.

Dalam kinerja jangka pendek, SCRB bergerak +1.37% dalam satu jam terakhir dan -37.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SocialCrab (SCRB)

Kapitalisasi Pasar $ 101.33K$ 101.33K $ 101.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.33K$ 101.33K $ 101.33K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,971,814.3390741 999,971,814.3390741 999,971,814.3390741

Kapitalisasi Pasar SocialCrab saat ini adalah $ 101.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCRB adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999971814.3390741. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.33K.