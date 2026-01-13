Harga Solana Fire Horse Hari Ini

Harga live Solana Fire Horse (REKT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 21.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REKT ke USD saat ini adalah $ 0 per REKT.

Solana Fire Horse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,768, dengan suplai yang beredar 956.98M REKT. Selama 24 jam terakhir, REKT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, REKT bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -18.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solana Fire Horse (REKT)

Kapitalisasi Pasar $ 34.77K$ 34.77K $ 34.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.77K$ 34.77K $ 34.77K Suplai Peredaran 956.98M 956.98M 956.98M Total Suplai 956,975,261.300769 956,975,261.300769 956,975,261.300769

