Harga Solberg Hari Ini

Harga live Solberg (SLB) hari ini adalah $ 0.00844124, dengan perubahan 0.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLB ke USD saat ini adalah $ 0.00844124 per SLB.

Solberg saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,019, dengan suplai yang beredar 9.36M SLB. Selama 24 jam terakhir, SLB diperdagangkan antara $ 0.00839913 (low) dan $ 0.00853406 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.106245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00812979.

Dalam kinerja jangka pendek, SLB bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan -3.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solberg (SLB)

Kapitalisasi Pasar $ 79.02K$ 79.02K $ 79.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 844.12K$ 844.12K $ 844.12K Suplai Peredaran 9.36M 9.36M 9.36M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

