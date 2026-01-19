Berapa harga saat ini dari Sommelier?

Sommelier diperdagangkan pada Rp12.72793048271650000, mengalami pergerakan harga sebesar -9.17% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Sommelier adalah Rp119830.86183550000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp8.64996287430050000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SOMM hari ini?

Market capitalization berada pada Rp4739606359.935650000, menempatkan aset ini di peringkat #5501 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Sommelier?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SOMM.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 372378651.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Sommelier termasuk?

Sommelier merupakan bagian dari klasifikasi Cosmos Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Restaking,LRTfi,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SOMM?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SOMM memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.