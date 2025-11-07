Harga Soyjak Hari Ini

Harga live Soyjak (SOY) hari ini adalah $ 0.00014461, dengan perubahan 8.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOY ke USD saat ini adalah $ 0.00014461 per SOY.

Soyjak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,652, dengan suplai yang beredar 979.55M SOY. Selama 24 jam terakhir, SOY diperdagangkan antara $ 0.00013982 (low) dan $ 0.00015758 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00656405, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009447.

Dalam kinerja jangka pendek, SOY bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -11.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Soyjak (SOY)

Kapitalisasi Pasar $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.65K$ 141.65K $ 141.65K Suplai Peredaran 979.55M 979.55M 979.55M Total Suplai 979,552,973.698577 979,552,973.698577 979,552,973.698577

Kapitalisasi Pasar Soyjak saat ini adalah $ 141.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOY adalah 979.55M, dan total suplainya sebesar 979552973.698577. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.65K.