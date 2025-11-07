Harga SpaceFalcon Hari Ini

Harga live SpaceFalcon (FCON) hari ini adalah $ 0.00000413, dengan perubahan 16.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FCON ke USD saat ini adalah $ 0.00000413 per FCON.

SpaceFalcon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,535, dengan suplai yang beredar 17.34B FCON. Selama 24 jam terakhir, FCON diperdagangkan antara $ 0.00000365 (low) dan $ 0.00000494 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01739679, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000311.

Dalam kinerja jangka pendek, FCON bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -33.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SpaceFalcon (FCON)

Kapitalisasi Pasar $ 71.54K$ 71.54K $ 71.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.38K$ 78.38K $ 78.38K Suplai Peredaran 17.34B 17.34B 17.34B Total Suplai 19,000,000,000.0 19,000,000,000.0 19,000,000,000.0

