Harga SPLASH Hari Ini

Harga live SPLASH (SPLASH) hari ini adalah $ 0.01502407, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPLASH ke USD saat ini adalah $ 0.01502407 per SPLASH.

SPLASH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 150,239, dengan suplai yang beredar 10.00M SPLASH. Selama 24 jam terakhir, SPLASH diperdagangkan antara $ 0.01446939 (low) dan $ 0.01532506 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.051178, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00494731.

Dalam kinerja jangka pendek, SPLASH bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan +3.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPLASH (SPLASH)

Kapitalisasi Pasar $ 150.24K$ 150.24K $ 150.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 150.24K$ 150.24K $ 150.24K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SPLASH saat ini adalah $ 150.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPLASH adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 150.24K.