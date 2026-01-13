Harga SPRED Hari Ini

Harga live SPRED (SPRED) hari ini adalah $ 0.00000917, dengan perubahan 1.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPRED ke USD saat ini adalah $ 0.00000917 per SPRED.

SPRED saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,170.83, dengan suplai yang beredar 999.73M SPRED. Selama 24 jam terakhir, SPRED diperdagangkan antara $ 0.00000907 (low) dan $ 0.0000095 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00055698, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000885.

Dalam kinerja jangka pendek, SPRED bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -2.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPRED (SPRED)

Kapitalisasi Pasar $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Suplai Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Total Suplai 999,728,403.74357 999,728,403.74357 999,728,403.74357

Kapitalisasi Pasar SPRED saat ini adalah $ 9.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPRED adalah 999.73M, dan total suplainya sebesar 999728403.74357. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.17K.