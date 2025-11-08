Harga Squirrel Swap Hari Ini

Harga live Squirrel Swap (SQRL) hari ini adalah $ 0.00001194, dengan perubahan 0.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SQRL ke USD saat ini adalah $ 0.00001194 per SQRL.

Squirrel Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,941.13, dengan suplai yang beredar 999.74M SQRL. Selama 24 jam terakhir, SQRL diperdagangkan antara $ 0.00001178 (low) dan $ 0.00001228 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00352178, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001103.

Dalam kinerja jangka pendek, SQRL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Squirrel Swap (SQRL)

Kapitalisasi Pasar $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Suplai Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Total Suplai 999,741,570.542003 999,741,570.542003 999,741,570.542003

Kapitalisasi Pasar Squirrel Swap saat ini adalah $ 11.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SQRL adalah 999.74M, dan total suplainya sebesar 999741570.542003. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.94K.