Harga Staked Cap USD Hari Ini

Harga live Staked Cap USD (STCUSD) hari ini adalah $ 1.043, dengan perubahan 0.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STCUSD ke USD saat ini adalah $ 1.043 per STCUSD.

Staked Cap USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 187,052,325, dengan suplai yang beredar 179.29M STCUSD. Selama 24 jam terakhir, STCUSD diperdagangkan antara $ 1.033 (low) dan $ 1.054 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.054, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.024.

Dalam kinerja jangka pendek, STCUSD bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan +0.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Staked Cap USD (STCUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 187.05M$ 187.05M $ 187.05M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 187.05M$ 187.05M $ 187.05M Suplai Peredaran 179.29M 179.29M 179.29M Total Suplai 179,285,743.7766912 179,285,743.7766912 179,285,743.7766912

